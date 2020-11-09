شاهد.."السند" يبين كيفية وضوء من فقد أعضاؤه

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أبان الشيخ عبدالرحمن السند، صفة وضوء فاقد الأعضاء السفلية أو العلوية أو أحدهما. أبان الشيخ عبدالرحمن السند، صفة وضوء فاقد الأعضاء السفلية أو العلوية أو أحدهما. وقال "السند" عبر برنامج " يستفتونك" إنه لايتم مسح الأطراف الصناعية في هذه الحالة إن وجدت. وأكد أنه لا يحتاج المصاب في هذه الحالة غسل أطرافه الصناعية لطالما فقد الجزء الذي من المفترض غسله كليا.

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