شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. بكاء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء تلاوة سورة آل عمران في صلاة العشاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تأثر القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، اليوم الإثنين، أثناء صلاة العشاء بالمسجد الحرام، حيث بكى خلال تلاوته الخاشعة. تأثر القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، اليوم الإثنين، أثناء صلاة العشاء بالمسجد الحرام، حيث بكى خلال تلاوته الخاشعة. ورصد مقطع فيديو لحظة بكاء "المعيقلي" وهو يتلو آيات من سورة آل عمران بخشوع خلال إمامته للمصليين في صلاة العشاء بالمسجد الحرام في أجواء روحانية.

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