طرق انسحاب المشتركات من برنامج «وصول».. وحالتان للعودة

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، آلية الاستفادة من برنامج وصول للموظفات السعوديات بالقطاع الخاص.

وكشف برنامج نقل المرأة العاملة "وصول"، الحالات التي يسمح فيها للمشتركات الإنسحاب من البرنامج وخطوات القيام بذلك.

انسحاب المشتركات من «وصول»

وكشف برنامج نقل المرأة العاملة "وصول"، الحالات التي يسمح فيها للمشتركات بالانسحاب وتتمثل في:

- قيام المستفيدة بأخذ رحلات في البرنامج، سيتم إيقاف الخدمة للمستفيدة واحتساب مدة الدعم منذ انضمامها للبرنامج وعدم احتساب فترة توقفها عن البرنامج ضمن مدة البرنامج (24 شهراً(.

- عدم الاستفادة من رحلات وصول من قبل، فسيتم تغيير حالة المستفيدة في (طاقات) إلى "غير مؤهل" وبإمكانها إعادة الانضمام للبرنامج من جديد والاستفادة من مدة البرنامج (24 شهراً) كاملة.

وأوضح برنامج "وصول"، أنه بعد رفع طلب الانسحاب يتم اتخاذ الاجراء حسب حالة المستفيدة ، وتختلف حالة المستفيدة عن ما إذا كانت قد فعلت الخدمة من خلال رابط التفعيل المرسل من قبل مزود الخدمة أم لم يتم التفعيل.

العودة بعد الانسحاب

كما أوضح برنامج نقل المرأة العاملة "وصول"، الحالات التي يسمح فيها للمشتركات بعودتهن بعد الانسحاب وتتمثل في:

- في حال قامت المستفيدة بأخذ رحلات في البرنامج سابقا، يمكن للمستفيدة العودة إلى البرنامج عن طريق إعادة التقديم على البرنامج عبر بوابة "وصول"، ولا يتم احتساب فترة توقفها عن البرنامج ضمن مدة البرنامج (24 شهراً).

- في حال لم تتم الاستفادة من رحلات وصول من قبل، يمكن للمستفيدة العودة إلى البرنامج عن طريق إعادة التقديم على البرنامج عبر بوابة "وصول"، والاستفادة من مدة البرنامج (24 شهراً) كاملة.

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