«الجبير» يلتقي وزير خارجية فنلندا خلال زيارة رسمية لـ«هلسنكي»

استعرضا ملفات وتبادلا وجهات نظر حول قضايا مشتركة..

‏‎التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا اليوم، وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو. واستعرض الجانبان، خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. اقرأ أيضًا: الوزير الجبير: نشارك الأصدقاء في النمسا الحزن جراء هجوم فيينا الإرهابي الوزير «الجبير» يستقبل سفراء مالطا ونيوزلندا وبعثة الاتحاد الأوروبي بالسعودية

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