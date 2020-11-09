تورط مقيمين في سرقة 6 مركبات بجدة.. فككوها وباعوها قطع غيار

الشرطة ضبطتهم وأحالتهم إلى فرع النيابة العامة..

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على مقيمين تورطا في سرقة 6 مركبات وتفكيكها وبيعها قطع غيار داخل مستودع بمحافظة جدة صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (مقيمين من الجنسية السودانية في العقد الرابع والخامس من العمر)، وذلك إثر تورطهما بسرقة ست مركبات وتفكيكها وبيعها قطع غيار داخل مستودع بمحافظة جدة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة. اقرأ أيضًا: القبض على شخصين أتلفا وسرقا أجزاء من أجهزة الرصد الآلي بالعاصمة المقدسة والجموم مواطن يسطو على محلات تجارية بالرياض.. والشرطة تلقي القبض عليه

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