الأحوال المدنية تحدد موعد عودة الحسابات البنكية المجمد

أوضحت وكالة وزارة الداخلية الموعد المقرر لإيقاف تجميد الحساب البنكي، بعد تجديد الهوية الوطنية.

وقالت الوكالة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، عبر موقع «تويتر»، إن تفعيل البطاقة يتم عند استلامها. وذلك ردًا على تساؤل ورد لـ«الأحوال المدنية»، من أحد المواطنين، قال فيه: «جددت هويتي الوطنية وما زال حسابي مجمدا في أحد البنوك؛ فمتى يتم تحديث هويتي في النظام بالضبط؟».

ووفق «مؤسسة النقد العربي السعودي»، تشمل الحالات التي تتسبب في تجميد الحساب البنكي: «انتهاء الهوية الوطنية، أو صلاحية السجل التجاري وتحويل الحساب إلى حساب راكد، أو انتهاء هوية المفوض بالتوقيع».

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