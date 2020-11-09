بعد التنبيه الصادر من هيئة الأرصاد..

رصد الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، المواقع المتأثرة بهطول الأمطار التي يشهدها عدد من مناطق المملكة الآن. وقال الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن السحب الممطرة الآن تؤثر على أجواء منطقة حائل والقصيم والغربية والشمالية الشرقية. يأتي ذلك بعد تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الثلاثاء، بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تسبقها رياح سطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف مع هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية، منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. اقرأ أيضًا: الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: رياح وغبار وأمطار رعدية على 10 مناطق

كانت هذه تفاصيل خبر «الحيزان» يرصد خريطة الأمطار المتوقعة على مناطق السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.