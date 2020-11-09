بالصور.. فرق متخصصة تتعقب الميكروبات والفطريات والفيروسات بـ«الحرم»

تنفذ أعمال الرش على مدار الساعة..
تباشر أكثر من 25 فريقًا متخصصًا، أعمال الرش بالمسجد الحرام وساحته ومرافقه على مدار الـ«24»، والتي خصصتها إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام.
وقال مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بركات السويهري، إن الإدارة تستخدم أكثر من 500 لتر يومياً من المبيدات السائلة وأجهزة الرذاذ التي تم اختيارها بعناية فائقة وغير ضارة للصحة، لرش كل المواقع في المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة، لمكافحة الحشرات بكل أنواعها ومنع تكاثره وانتشاره، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين.
وأضاف «السويهري» أن ذلك يأتي حرصًا من قسم التعقيم المركزي ومكافحة الأوبئة بالإدارة على أن يبقى المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بيئة آمنة وخالية من الأوبئة، بعمليات رش استباقية تتم وفق جدولة معدة مسبقة للقضاء على الميكروبات عامة «بكتيريا وفطريات وفيروسات»، بالإضافة إلى قتل الحشرات والبعوض والآفات الأخرى، والقضاء على ملوثات الهواء البيولوجية من الكائنات الدقيقة والحشرات والبعوض.
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