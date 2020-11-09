منصة «أبشر» تجدد التذكير بتفعيل الحسابات الإلكترونية للمستفيدين

من خلال البنوك الرسمية المعتمدة..
جددت منصة أبشر التأكيد على أهمية متابعة أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة؛ لتفعيل الحسابات الإلكترونية من خلال البنوك الرسمية المعتمدة.
جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها من إحدى المستفيدات قالت فيه: «هل يوجد خلل بجميع الأجهزة الخاصة بتفعيل الحساب الإلكتروني في مكة؟».
وردت المنصة بأن جميع من ليس لديهم حسابات في منصة أبشر يمكنهم تفعيل حساباتهم إلكترونيا من خلال البنوك المعتمدة.
ويتم ذلك عبر الدخول على بوابة أبشر ثم الضغط على أيقونتي: «اختيار المنطقة، اختيار البنك»، وذلك عبر الرابط التالي.
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