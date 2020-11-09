«المرور السعودي» يحدد 3 ضوابط لتفادي الأخطار على الطرق

مفسرًا ضرورة «التقيد بالمسارات الآمنة»..

أوضح المرور السعودي، أن التقيد بالمسارات الآمنة على الطرق من أساسيات القيادة الآمنة. وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع «تويتر»: «لماذا يجب التقيد بالمسارات الآمنة»، موضحًا 3 أسباب جاءت كالآتي: - الوقاية من الحوادث المرورية. - المحافظة على وقتك ووقت الآخرين. - تعزيز انسيابية الحركة المرورية. اقرأ أيضًا: الوقوف في أماكن ذوي الإعاقة يتسبب في ضبط 3157 مركبة مخالفة «المرور السعودي» يحذر من قيادة المركبة بلوحات غير واضحة

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