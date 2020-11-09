«الجوازات السعودية»: 10 خدمات خاصة عبر خدمة الرسائل والطلبات

حددت المديرية العامة للجوازات، الخدمات التي يمكن إنجازها عبر خدمة الرسائل والطلبات دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.

وكتبت الجوازات السعودية، في تغريدة عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع "تويتر"، "تُمكّن خدمة "الرسائل والطلبات" جميع المستفيدين من خدمات #الجوازات من معالجة الملاحظات التي تظهر لهم على منصة #أبشر وتعيقهم من إنهاء معاملاتهم، وحلّها من قبل المختصين دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات".

خدمات الرسائل والطلبات

وأوضحت مديرية الجوازات الخدمات التي يمكن للمستفيدين الاستفادة منها عبر خدمة الرسائل والطلبات" وتتمثل في:

- مشاكل هوية مقيم

- مشاكل التأشيرات

- مشاكل تحديث معلومات جواز السفر ونقل المعلومات

- مشاكل نقل الحدمات وتعديل المهنة

- تمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية اليمنية

- خرج ولم يعد

- إلغاء بلاغ تغيب

- إضافة مولود

- تمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية السورية

- خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمتواجدين خاجة المملكة

تعليمات وملاحظات

ونوهت المديرية العامة للجوازات، على ضرورة إتباع عدة تعليمات للاستفادة من خدمة الرسائل والطلبات على الوجه الأمثل، وذلك وفقًا للتالي:

- الموضوع - ويكتب فيه نص الرسالة التي تظهر لك وتعيق تنفيذ الخدمة إلكترونيًا

- الرسالة - ويتم فيها شرح الخدمة المطلوبة مع توضيح رقم هوية المقيم أو رقم الحدود

- المرفقات - رفع المرفقات للحالة إن وجد

وشددت المديرية العامة للجوازات السعودية، على ضرورة التنبه للملاحظات التالية عند الاستفادة من خدمة "ألرسائل والطلبات":

- لا يمكن تنفيذ الخدمة في حال كان المقيم لا يتبع لصاحب الحساب المرسل منه

- سيتم تجاهل أي طلب في حال كان الطلب لا يندرج تحت الخدمة الممتازة

كما أكدت الجوازات السعودية، على أن هذه الخدمة لا تشمل خدمة الاستفسارات.

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