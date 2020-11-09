تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي.. «الموارد البشرية» توضح الآلية

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دعوتها لمستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم.



وكتبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع "تويتر"، عزيزي مستفيد #الضمان_الاجتماعي: تبقى (11) يومًا على انتهاء فترة التحديث، لذا بادر بتحديث بياناتك بكل يسر و سهولة عبر الرابط (من هنا)، قبل تاريخ 20 نوفمبر لضمان استمرار صرف المعاش الضماني.

الطريقة وخطوات

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية فيما يتعلق بالراغبين بمعرفة آلية وخطوات تحديث الضمان إلكترونيًا، طريقة وخطوات الاستفادة من الخدمة وذلك بإتباع الإجراءات التالية:

- قم بالدخول علي موقع البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

- قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال بيانات النفاذ الوطني

- قم بالنقر علي الملف الشخصي

- أنقر علي أيقونة تحديث البيانات

- قم بمراجعة جميع البيانات الخاصة بك والتى تم تسجيلها مسبقًا وتضمن:

(الاسم - العنوان - رقم الهاتف- الحالة الاجتماعية الخاصة بالمستفيد والتابعين للمستفيد - كافة البيانات الأساسية).

- في حالة وجود بيانات غير محدضّة قم بإدخال التغييرات اللازمة عليها.

- أنقر علي حفظ الطلب

- قم بإرسال الطلب مع التأكد من رسالة تأكيد إتمام عملية تحديث الضمان الاجتماعي بنجاح.

الفئات المنتفعة من الضمان الاجتماعي

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الفئات التى يمكن أن تستفيد فعليًا من مساعدات ومعاشات الضمان الاجتماعي بالمملكة ، وهي كالآتي:

- جميع المواطنين والمواطنات الذين تخطوا الـ (60) عامًا أي الأشخاص الذين وصلوا إلي سن التقاعد عن العمل والمعاش.

- الأسر السعودية التى فقدت العائل الذي يصرف عليها، وليس لديهم أي مصدر خاص للرزق، وليس هناك أحد من أفراد هذه الأسرة قد تم تعيينه في العمل العام او الخاص .

- الأرامل والمطلقات.

- المرأة التى قام زوجها بهجرها وليس هناك اخبار عنه، ولا يوجد مصدر رزق خاص بها.

- الأشخاص الذين تعرضوا إلي اصابات عمل، أو حوادث، جعلته غير قادر علي العمل مرة أخري.

- الأطفال الأيتام الذين ليس لهم أي مصدر رزق ثابت لهم.

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