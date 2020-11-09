إطلاق حساب المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي على تويتر

دشن المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني حسابه المعتمد في تويتر (@spokesman_CCHI)، بتغريدة قال فيها: (بِسْم الله وعلى بركة الله.. نطلق حساب المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني @cchiksa.. ونسأل الله التوفيق في خدمة الجميع وتعزيز التواصل بين المجتمع وأطراف العلاقة في مجال التأمين الصحي وكل وسائل الإعلام).

وأوضح، في تغريدة أخرى، أحد أهم الأهداف الرئيسيّة لحساب المتحدث الرسمي في تويتر جاء فيها: (نسعى عبر هذا الحساب لتحقيق أعلى درجات المصداقية والشفافية والوضوح حول قطاع التأمين الصحي وكل ما يتعلق بالمجلس واستراتيجيته ومبادراته الهادفة لإرضاء المستفيدين من التأمين الصحي وتمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من رفع جودة وكفاءة خدماتهم).