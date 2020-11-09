شرطة الرياض تكشف هوية متورطين في التلاعب بشرائح الاتصال

سجلوها بأسماء مواطنين دون علمهم..

أطاحت شرطة الرياض بمقيمَين تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مقيمَين من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر)، لتورطهما بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وذلك في أحد المتاجر بوسط مدينة الرياض، وضبط بحوزتهما (1827) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات بالمملكة، و(3) أجهزة قارئ للبصمات و(6) أجهزة جوال، ومجموعة من الأوراق لبصمات أشخاص مجهولين، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا: القبض على شخصين أتلفا وسرقا أجزاء من أجهزة الرصد الآلي بالعاصمة المقدسة والجموم مواطن يسطو على محلات تجارية بالرياض.. والشرطة تلقي القبض عليه

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