اتخذت الإجراءات بحقهم قبل الإحالة للنيابة العامة..

ألقت شرطة الجوف القبض على 4 مواطنين تورطوا بإتلاف مجموعة من أجهزة الرصد الآلي في عدد من الطرق بالمنطقة. صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (أربعة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر )، تورطوا بإتلاف مجموعة من أجهزة الرصد الآلي في عدد من الطرق بالمنطقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات كل بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. اقرأ أيضًا: القبض على شخصين أتلفا وسرقا أجزاء من أجهزة الرصد الآلي بالعاصمة المقدسة والجموم مواطن يسطو على محلات تجارية بالرياض.. والشرطة تلقي القبض عليه

كانت هذه تفاصيل خبر 4 مواطنين يتلفون أجهزة رصد آلي بالجوف.. والشرطة تلقي القبض عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.