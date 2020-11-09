لا بد أن تكون مصنفة بالجدول المنظم للاستفادة..

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يصرف إعانات مالية لذوي الإعاقة المصنفة بجدول الإعاقات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلاً: «ممكن استفسر عن مرض البهاق الشديد والظاهر في اليدين والوجه هل يصرف له إعانة من التأهيل الشامل؟». ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر»، قائلاً: «تصرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة المصنفة بجدول الإعاقات». وأضاف: «للاطلاع على ضوابط صرف الإعانة المالية والإعاقات المصنفة فضلاً زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)». اقرأ أيضًا: وزارة الموارد البشرية: 3 خطوات أساسية لإلغاء ملف المنشأة كيف يمكن للعامل الحصول على خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؟.. «الموارد البشرية» تُجيب

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة «الموارد البشرية»: إعانات مالية «مشروطة» لذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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