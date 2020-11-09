بلدية المجاردة والصحة تتقاذفان مسؤولية رش البعوض

تقاذف كل من بلدية المجاردة وصحة عسير مسئوليتهما عن رش البعوض الذي انتشر أخيرا بالمحافظة، إذ أكدت البلدية أن عمليات رش البعوض من اختصاص مكافحة العدوى بوزارة الصحة، بينما شددت صحة عسير على أن الرش داخل المدن يقع ضمن مسئولية البلديات بالمحافظات.

أجواء شتوية

مع دخول موسم الشتاء تعتدل أجواء المناطق التهامية بمنطقة عسير، وتميل إلى البرودة في فترة المساء، مما يجعل المواطنين والمقيمين يخرجون للاستمتاع بهذه الأجواء، إلا أن تكاثر البعوض يقلق الأهالي بعد أن هاجمهم بضراوة، إذ يقول عبدالرحمن الشهري وحسين الشهري ومحمد علي إننا ننتظر أجواء الشتاء في تهامة، لتحسن الأجواء وميلها للبرودة في المساء والاستمتاع بتلك الأجواء الرائعة، ولكن للأسف فالبعوض يحرمنا متعة الأجواء والجلوس في الخارج سواء في المنازل أو الاستراحات أو حتى الحدائق العامة والمتنزهات.

رش وتعقيم

قال متحدث بلدية المجاردة، عمر الشهري، إن عمليات رش البعوض من اختصاص مكافحة العدوى بوزارة الصحة، بينما يقتصر دور البلدية على ردم المستنقعات. أما فيما يخص الحدائق، فيتم رش وتعقيم الحدائق بمعدل 3 مرات اسبوعيا.

نواقل الأمراض

قالت صحة عسير، أن مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة موزعة حسب الكثافة السكانية في جميع القرى بالمحافظات، وذلك لمكافحة الطور اليرقي والطائر الناقل للأمراض المتوطنة بقرى تهامة، ويتم تقييم وتقويم أعمال تلك الفرق بصورة مستمرة عبر القسم الحشري تحت إشراف ومتابعة من المختبر الحشري بالإدارة في أبها، للوقوف على عمل تلك الفرق، وكذلك ضبط جودة أداء أنشطة مكافحة النواقل.

بؤر نشطة

بينت صحة عسير أن المختبر الحشري يقوم بأعمال الرصد وتوجيه فرق المكافحة للمواقع التي توجد بها كثافة في «اليرقات - البعوض» الناقل لمرضي الملاريا وحمى الضنك، وكذلك الذبابة الرملية الناقلة لمرض اللشمانيا، وكذلك توجد إجراءات وقائية مناسبة ومعتمدة في حال وجود أي حالات إيجابية مؤكدة مخبريا. كما أنه يتم تنفيذ حملات رش للمنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي خلال موسم نقل العدوى لمرض الملاريا في البؤر النشطة بالمواقع المحددة من قبل مراكز وأقسام مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة.

وشددت الصحة على أن الرش داخل المدن يقع ضمن مسئولية البلديات بالمحافظات، ويوجد تنسيق بين القطاعات الصحية والبلديات على مستوى المنطقة، لتكثيف الجهود في تقديم الخدمات الوقائية، كل حسب اختصاصه.

البلدية

رش البعوض من اختصاص مكافحة العدوى

يقتصر دور البلدية على ردم المستنقعات

رش وتعقيم الحدائق 3 مرات أسبوعيا

الصحة

الرش داخل المدن يقع ضمن مسؤولية البلديات

مكافحة نواقل المرض موزعة حسب الكثافة السكانية

مكافحة الطور اليرقي والطائر بقرى تهامة