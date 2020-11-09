اعتمرنا ينظم دخول المعتمرين للروضة الشريفة

استقبلت المدينة المنورة أول دفعة من معتمري الخارج أول أمس من دولة باكستان بعد أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة وقضاء فترة الحجر، حيث وصل عدد المعتمرين القادمين حتى امس 37 معتمرًا، في حين تم تنظيم أداء الصلاة في الروضة الشريفة بحسب المواعيد المطبقة في تطبيق «اعتمرنا».

إجراءات احترازية

بدأت الجهات المعنية في المدينة المنورة استعدادتها مبكرًا في التجهيزات والاستعداد لاستقبال المعتمرين والتنظيم لدخولهم الروضة الشريفة، وتعمل 5 جهات على استقبال المعتمرين وتجهيز كل الكوادر البشرية لتنظيم دخول المصلين والمعتمرين في دخول المسجد النبوي والحرص على تطبيق كل الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة عند اداء الصلاة في المسجد.

أعلى المعايير

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، حرص الجهات المعنية في المدينة المنورة على تنفيذ أعلى معايير الخدمة الميدانية، والتعليمات الوقائية والصحية اللازمة التي هيأتها الحكومة في محاور الاستقبال والإسكان والتوعية والانتقال والمغادرة، مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لعودة العمرة والزيارة في الحرمين الشريفين.

وقال البيجاوي: بادرت الجهات ذات العلاقة في منطقة المدينة المنورة بتهيئة التدابير اللازمة للعناية بالزائرين فور وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وفق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تلتزم الجهات بتنفيذها بشكل دقيق، الهادفة في المقام الأول إلى العناية بصحة الجميع وسلامتهم.

المرحلة الثالثة لعودة العمرة

20

ألف معتمر

60

ألف مصلٍّ

19.500

زائر في اليوم الواحد

تهيئة الإسكان والتوعية والانتقال