مضاعفة طاقة عيادات الأسنان في الطائف

وبين المتحدث الرسمي لصحة الطائف، سراج الحميدان، أن العيادات سوف تضاعف الطاقة الاستيعابية اليومية للمرضى، حيث ستعمل من الساعة 8:00 صباحًا حتى 12:00 مساء.
وأوضح «الحميدان» أن هذه العيادات تشمل مراكز وسط المدينة، والشرقية، وجنوب الجنوبية (عيادتين)، وغرب الحوية، وعشيرة القديمة، والسيل الكبير، ورضوان، ورنيه الغريف، وشعر، والقريع، وكلاخ، والسر.
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