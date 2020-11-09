مضاعفة طاقة عيادات الأسنان في الطائف

بدأت صحة الطائف تشغيل عيادات الأسنان بالمراكز الصحية عبر نظام «الدوام الممتد» على مدى 16 ساعة، للتسهيل على المستفيدين، والتيسير عليهم، وللقضاء على قوائم الانتظار.

وبين المتحدث الرسمي لصحة الطائف، سراج الحميدان، أن العيادات سوف تضاعف الطاقة الاستيعابية اليومية للمرضى، حيث ستعمل من الساعة 8:00 صباحًا حتى 12:00 مساء.

وأوضح «الحميدان» أن هذه العيادات تشمل مراكز وسط المدينة، والشرقية، وجنوب الجنوبية (عيادتين)، وغرب الحوية، وعشيرة القديمة، والسيل الكبير، ورضوان، ورنيه الغريف، وشعر، والقريع، وكلاخ، والسر.