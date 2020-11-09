نور النسائية تطلق مبادرة أبطال نجران

‏أطلقت جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي الإعاقة، بدعم من مؤسسة سليمان صالح العليّان، حملة مبادرة «أبطال نور نجران». وأوضحت متحدثة جمعية نور النسائية لخدمة ذوي الإعاقة، نيرمين حمد، أن المبادرة شملت توزيع حقائب تعليمية تتضمن وسائل وأدوات مهارية، بالإضافة إلى حقائب تعليمية ناطقة، وتدريب الأمهات والعاملات على استخدام هذه الوسائل في تدريب أطفالهن لمواصلة تعليمهم في المنزل، لكي لا يفقد الطفل المهارات التي تعلمها مُسبقًا مع الأخصائيات ضمن برنامج التأهيل والتدريب المقدم من قِبل الجمعية، وأن المُبادرة مستمرة حتى الانتهاء من تدريب جميع الأمهات على الحقائب التعليمية المهارية والحقائب الناطقة.



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