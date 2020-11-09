5 إصابات في انقلاب مركبة بالطائف

باشرت الفرق الإسعافية بمحافظة الطائف، أمس، حادث انقلاب مركبة نتج عنه 5 إصابات تتراوح بين البليغة والمتوسطة. وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي عابد الثبيتي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب مركبة تقل عددا من الأشخاص، وذلك على طريق الشفا بالطائف، ومباشرةً قامت بتوجيه 3 فرق إسعافية وفرقة عناية. وأضاف الثبيتي أنه عند وصول أول فرقة اتضح بالموقع 5 إصابات اثنتان منها تعرضتا لحالة توقف قلب وتنفس، وحالة أخرى بليغة وحالتان بسيطتان، وعلى الفور تم التنسيق لنقل 4 حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف وحالة تم علاجها بالموقع.



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