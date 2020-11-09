حريق محدود بمستشفى العقيق

اندلع حريق في إحدى غرف سكن الممرضات بمستشفى العقيق العام، حيث تصاعدت الأدخنة من المبنى الملاصق للمستشفى، لتعمل بعده أجهزة الإنذار وكشف الدخان، وتم استدعاء الجهات المعنية بإخماد الحريق.

وزار محافظ العقيق، الدكتور فيحان العتيبي، موقع الحريق، وتأكد من سلامة عاملي المستشفى والمرضى والمراجعين.

وأوضحت الشؤون الصحية بمنطقة الباحة أن ماسا كهربائيا، حدث بسبب شاحن محمول، هو الذي أدى إلى الحريق المحدود في سكن العاملات بمستشفى العقيق العام. وأشارت إلى السيطرة على الحريق بعد عمل أجهزة الإنذار وأنظمة إطفاء الحرائق، وأُخمد فورا بمشاركة الدفاع المدني، ولا توجد إصابات تذكر. وبينت الشؤون الصحية في الباحة أن إحدى الممرضات تعرضت لاختناق، وتمت معالجتها في الطوارئ، وخرجت بصحة جيدة.