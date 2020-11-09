الفيصل يستقبل المنصوري

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مكتبه بجدة، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، يرافقه مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور.

واطلع على خطط الهيئة العامة للطيران المدني المستقبلية والمشاريع التطويرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

كما استقبل الأمير خالد الفيصل، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة السابق عبد المنعم الشهري ، يرافقه المدير المعيّن حديثًا بدر الحميد .

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره للشهري نظير أعماله خلال الفترة الماضية متمنيًا له التوفيق في حياته العملية المقبلة ، كما هنأ الحميد بمناسبة تعيينه سائلًا الله له العون والتوفيق في المهام الموكلة إليه.