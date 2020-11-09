1092 قرارا رفعها مجلس الشورى للمقام السامي في 4 سنوات

1092 قرارا رُفعت للملك
أصدر المجلس خلال الأربع سنوات الماضية 1092 قرارا، تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس، فيما بلغت مشاركات وأنشطة مجلس الشورى الداخلية والخارجية، خلال الدورة السابعة للفترة من 3 / 3 / 1438، حتى 2 / 3 / 1442، نحو 605 مشاركات وأنشطة، موزعة على حسب الزيارات الرسمية والمشاركات البرلمانية، ومناشط لجان الصداقة البرلمانية بالمجلس، والزيارات المتبادلة مع مجالس المناطق.
موضوعات السنة الأخيرة
عقد المجلس 63 جلسة، وأصدر خلال السنة الشورية الماضية 380 قرارا، تم رفعها إلى المقام السامي شملت الأنظمة واللوائح، وتقارير الأداء السنوية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم، والمقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، منها 162 قرارا تختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، و92 قرارا خاصاً بالأنظمة واللوائح، و115 قرارا تختص بالاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وما يصل إلى 8 موضوعات تتعلق بمقترحات بمقتضى المادة 23 من نظام المجلس.
وبشأن المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، فقد تفاعل أعضاء المجلس مع هذه المادة، وقدموا 8 مقترحات لأنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة، ومن أبرزها مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية، ومشروع تعديل الفقرة «2» من المادة «الثانية عشرة» من نظام الاستثمار الأجنبي.
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