1092 قرارا رفعها مجلس الشورى للمقام السامي في 4 سنوات

اختتم مجلس الشورى في الثاني من ربيع الأول الجاري أعمال دورته السابعة، وقدم وناقش وأنهى خلال الأربع سنوات الماضية نحو 1066 موضوعا، وعقد خلالها 256 جلسة عادية، درس في ثناياها ما يصل إلى 220 نظاما ولائحة، فيما ناقش 425 تقريرا للأداء لأجهزة الحكومية، و403 من الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم. كما ناقش المجلس 18 مقترحا تفعيلا للمادة «23» من نظام المجلس، التي تتيح للأعضاء تقديم مقترح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام قائم، فيما أصدر المجلس 26 قرارا داخليا.

1092 قرارا رُفعت للملك

أصدر المجلس خلال الأربع سنوات الماضية 1092 قرارا، تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس، فيما بلغت مشاركات وأنشطة مجلس الشورى الداخلية والخارجية، خلال الدورة السابعة للفترة من 3 /‏ 3 /‏ 1438، حتى 2 /‏ 3 /‏ 1442، نحو 605 مشاركات وأنشطة، موزعة على حسب الزيارات الرسمية والمشاركات البرلمانية، ومناشط لجان الصداقة البرلمانية بالمجلس، والزيارات المتبادلة مع مجالس المناطق.

موضوعات السنة الأخيرة

عقد المجلس 63 جلسة، وأصدر خلال السنة الشورية الماضية 380 قرارا، تم رفعها إلى المقام السامي شملت الأنظمة واللوائح، وتقارير الأداء السنوية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم، والمقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، منها 162 قرارا تختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، و92 قرارا خاصاً بالأنظمة واللوائح، و115 قرارا تختص بالاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وما يصل إلى 8 موضوعات تتعلق بمقترحات بمقتضى المادة 23 من نظام المجلس.

وبشأن المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، فقد تفاعل أعضاء المجلس مع هذه المادة، وقدموا 8 مقترحات لأنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة، ومن أبرزها مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية، ومشروع تعديل الفقرة «2» من المادة «الثانية عشرة» من نظام الاستثمار الأجنبي.