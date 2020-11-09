ماذا اقترح رؤساء 7 جامعات على وزير التعليم

أطلقت وزارة التعليم اليوم الإثنين سلسلة اللقاءات التشاورية مع رؤساء الجامعات بعنوان: (البحث والابتكار والتنمية الوطنية: مراجعات وتطلعات)، وذلك بمقر الوزارة بالرياض، وبرعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وقدم رؤساء الجامعات المشاركون في اللقاء عدة مقترحات عن حالة البحث العلمي بالجامعات، وعلى رأسها معالجة النشر العلمي، والحاجة لآلية توفير دعم مالي مستمر للبحث، وكذا آلية ومرونة الصرف على البحوث مع الحفاظ على مميزات المملكة، ومكانتها وتشريعاتها بجانب الأولويات الوطنية في البحث العلمي.

وتهدف وزارة التعليم من سلسلة هذه اللقاءات إلى تعزيز دور البحث والابتكار وأثره في التنمية الوطنية، ورفع جودة التعاون المحلي والدولي في مجالات البحث والابتكار مع الارتقاء بمستوى البحث والابتكار بالجامعات، من خلال إيجاد الممكنات وتذليل الصعوبات.

وقد استعرض رؤساء الجامعات في اللقاء الأول ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية أربعة محاور أساسية؛ تتضمن: حالة البحث العلمي بالجامعات السعودية ودورها في تحقيق الأولويات الوطنية، وحالة التعاون المحلي والدولي بالجامعات السعودية ودورها في تحقيق هذه الأولويات، وأيضاً حالة الابتكار وريادة الأعمال ومنظومة التنمية الوطنية للجامعات، مع استعراض المبادرات والمشاريع ذات الصلة، والمبادرات والتطلعات، إضافة إلى مناقشة التصنيف الأكاديمي للجامعات على المستوى العالمي، واللوائح والتنظيمات ذات الصلة بالبحث والابتكار وتحدياتها.

وناقش المشاركون في اللقاء واقع البحث العلمي مع التركيز على توجيه البحوث، والاهتمام بصيانة وتشغيل المراكز البحثية، وتأهيل الكوادر العلمية، والاستفادة من أعداد الباحثين في الجامعات. وشهد اللقاء مشاركة رؤساء جامعات الملك سعود، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك عبدالعزيز، وأم القرى، والملك فيصل، والإمام عبدالرحمن بن فيصل، إضافةً إلى جامعة الملك خالد، والوكلاء والقياديين المعنيين بالبحث والابتكار والشراكات الجامعية.