السعودية اليوم / محافظ يدمة ومدير النقل بنجران يناقشان مشروعات الطرق



نجران 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

ناقش محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، بمكتبه اليوم، مع مدير فرع وزارة النقل بمنطقه نجران المهندس وبران بن مهدي آل عطشان، مشروعات الطرق بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

واستعرض مدير فرع وزاره النقل بالمنطقة ، عدداً من مشروعات النقل الجاري تنفيذها بالمحافظة والمراكز التابعة لها لخدمة الأهالي والمقيمين، إضافة إلى سبل تطوير المشروعات القائمة وصيانتها وتوفير وسائل السلامة في مختلف مرافقها وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء، مؤكدًا أن زيارته للمحافظة تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، للوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على تذليل العقبات ومتابعة سير العمل التنموي بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

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22:58ت م

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