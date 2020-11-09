السعودية اليوم / المغرب تسجل 3170 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نونبر 2020 م واس

سجلت المغرب 3170 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 84 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 4356، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 212 ألفا و 905.

// انتهى //

22:44ت م

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الرباط 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نونبر 2020 م واسسجلت المغرب 3170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 259 ألفا و951.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 84 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 4356، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 212 ألفا و 905.// انتهى //22:44ت م0280

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