السعودية اليوم / مالي تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باماكو 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واس

سجلت مالي خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية 30 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 3706 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 137 وفاة.

// انتهى //

22:08ت م

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باماكو 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واسسجلت مالي خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية 30 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 3706 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 137 وفاة.// انتهى //22:08ت م0272

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