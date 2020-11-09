السعودية اليوم / فيروس كورونا يسجل إصابات جديدة في ماليزيا وإندونيسيا والفلبين



عواصم 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم تسجيل 972 إصابة جديدة وثماني وفيات بفيروس

وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي من كورونا في ماليزيا بلغ 29579 حالةً لتبلغ نسبة التعافي 8ر71 في المئة من مجموع الإصابات.

وفي إندونيسيا، سجلت وزارة الصحة 2853 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 75 حالة وفاة.

وأفادت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 440569 حالةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14689 حالةً.

وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي من الفيروس في البلاد بلغ 372266 حالةً لتبلغ نسبة التعافي 5ر84 في المئة من مجموع الإصابات.

من جانبها، سجلت الفلبين 2058 حالة إصابة جديدة بكوفيد19 إضافة إلى 108 حالات وفاة.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان: إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 398449 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7647 حالةً.

وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي من الفيروس في الفلبين بلغ 361784 حالةً لتبلغ نسبة التعافي 8ر90 في المئة من مجموع الإصابات.

// انتهى //

22:01ت م

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عواصم 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم تسجيل 972 إصابة جديدة وثماني وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 41181 حالةً، والوفيات إلى 294.وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي من كورونا في ماليزيا بلغ 29579 حالةً لتبلغ نسبة التعافي 8ر71 في المئة من مجموع الإصابات.وفي إندونيسيا، سجلت وزارة الصحة 2853 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 75 حالة وفاة.وأفادت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 440569 حالةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14689 حالةً.وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي من الفيروس في البلاد بلغ 372266 حالةً لتبلغ نسبة التعافي 5ر84 في المئة من مجموع الإصابات.من جانبها، سجلت الفلبين 2058 حالة إصابة جديدة بكوفيد19 إضافة إلى 108 حالات وفاة.وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان: إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 398449 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7647 حالةً.وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي من الفيروس في الفلبين بلغ 361784 حالةً لتبلغ نسبة التعافي 8ر90 في المئة من مجموع الإصابات.// انتهى //22:01ت م0268

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