السعودية اليوم / لبنان تسجل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1119 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 52677، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 732 حالة بعد تسجيل تسع حالات وفاة.

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22:00ت م

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بيروت 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 95355 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 52677، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 732 حالة بعد تسجيل تسع حالات وفاة.// انتهى //22:00ت م0265

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