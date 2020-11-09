السعودية اليوم / الرئيس الأوكراني يُصاب بفيروس كورونا



كييف 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واس

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إصابته بفيروس

ونسبت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى مصادر في الرئاسة الأوكرانية قولها: إن الحالة الصحية للرئيس زيلينسكي جيدة، وإنه سيلتزم بالعزل الذاتي ويواصل العمل عن بعد.

// انتهى //

22:00ت م

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كييف 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واسأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد إجراء اختبار تبين أن نتيجته إيجابية.ونسبت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى مصادر في الرئاسة الأوكرانية قولها: إن الحالة الصحية للرئيس زيلينسكي جيدة، وإنه سيلتزم بالعزل الذاتي ويواصل العمل عن بعد.// انتهى //22:00ت م0264

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