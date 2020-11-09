السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجّل 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت لوكسمبورغ 180 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم: إنها سجهلت خمس حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في لوكسمبورغ إلى 193 حالة وفاة.

// انتهى //

21:49ت م

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لوكسمبورغ 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واسسجّلت لوكسمبورغ 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 23227 إصابةً.وقالت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم: إنها سجهلت خمس حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في لوكسمبورغ إلى 193 حالة وفاة.// انتهى //21:49ت م0259

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