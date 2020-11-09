السعودية اليوم / اليونان تسجّل 1490 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واس

سجلت اليونان 1490 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم إلى تسجيل 41 حالة وفاة بالفيروس في أعلى حصيلة يومية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 825 وفاةً.

// انتهى //

21:48ت م

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أثينا 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واسسجلت اليونان 1490 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 58187 إصابة وسط تراجع للإصابات بالفيروس بعد فرض الحظر الكلي بالبلاد.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم إلى تسجيل 41 حالة وفاة بالفيروس في أعلى حصيلة يومية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 825 وفاةً.// انتهى //21:48ت م0258

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