

مدريد 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت إسبانيا 512 حالة وفاة و 52386 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم: إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى مليون و 381218 إصابة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 39345 وفاة.

يُذكر أن إسبانيا تعيش حالة طوارئ وطنية تستمر مطلع شهر مايو المقبل في الوقت الذي أعلنت فيه عدة أقاليم عزل حدودها وتقديم موعد حظر التجوال الليلي إلى الساعة العاشرة مساءً وإغلاق المطاعم والمقاهي حتى نهاية الشهر الجاري.

// انتهى //

21:48ت م

0257



مدريد 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واسسجّلت إسبانيا 512 حالة وفاة و 52386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأيام الثلاثة الماضية.وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم: إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى مليون و 381218 إصابة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 39345 وفاة.يُذكر أن إسبانيا تعيش حالة طوارئ وطنية تستمر مطلع شهر مايو المقبل في الوقت الذي أعلنت فيه عدة أقاليم عزل حدودها وتقديم موعد حظر التجوال الليلي إلى الساعة العاشرة مساءً وإغلاق المطاعم والمقاهي حتى نهاية الشهر الجاري.// انتهى //21:48ت م0257

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إسبانيا تسجّل 52386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.