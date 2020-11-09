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«الجبير» يستعرض جهود المملكة لخدمة الأمن والسلم الدوليين

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‏‏شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في منتدى هلسنكي الدولي للسياسات، الذي عقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم.

‏واستعرض خلال المنتدى، الجهود التي تبذلها المملكة لخدمة الأمن والسلم الدوليين، من واقع جهودها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتخفيف حدة النزاعات في المنطقة، كذلك تأثير جائحة والجهود الدولية في احتواء تداعياته، وسبل تعزيز العلاقات بين دول منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.

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