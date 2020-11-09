شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يستعرض جهود المملكة لخدمة الأمن والسلم الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

‏‏شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في منتدى هلسنكي الدولي للسياسات، الذي عقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم.

‏واستعرض خلال المنتدى، الجهود التي تبذلها المملكة لخدمة الأمن والسلم الدوليين، من واقع جهودها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتخفيف حدة النزاعات في المنطقة، كذلك تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد والجهود الدولية في احتواء تداعياته، وسبل تعزيز العلاقات بين دول منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.