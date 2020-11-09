شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يستعرض جهود المملكة لخدمة الأمن والسلم الدوليين والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض خلال المنتدى، الجهود التي تبذلها المملكة لخدمة الأمن والسلم الدوليين، من واقع جهودها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتخفيف حدة النزاعات في المنطقة، كذلك تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد والجهود الدولية في احتواء تداعياته، وسبل تعزيز العلاقات بين دول منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.
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