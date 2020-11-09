مدير تقني عسير لـ”المواطن”: الموافقة على افتتاح مركز للجودة والتميز المؤسسي والاستشارات

2020-11-09

متابعات الخليج 365 – سلمان آل مقرح – أبها

قال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي: إن الإدارة العامة بالمنطقة تنافس على الحصول على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة والتميز، حيث قام فريق منها بزيارة الإدارة وبعض منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

وأضاف في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365” أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حصلت على تلك الجائزة في نسختها الرابعة نظير التميز المؤسسي، موضحًا أنه من منطلق المسؤولية المجتمعية نفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة والكليات والمعاهد التابعة لها، والتي تبلغ 35 كلية تقنية ومعهدًا صناعيًّا، عدة مبادرات ومنها مبادرة المتطوع التقني ضمن نشامى عسير، كما قدمت العديد من المبادرات والدورات المجانية أثناء جائحة كورونا من خلال المعاهد الأهلية التي تشرف عليها.

دورات مجانية:

وتابع: قدمنا دورات مجانية لرجال الأمن والصحة في الأمن السيبراني والجودة كواجب وطني ودعم لهم لما يقومون به من جهود في الميدان، موضحًا أنه تم الموافقة على إنشاء مركز الجودة والتميز المؤسسي بالإدارة إضافة إلى الموافقة على إنشاء مركز الاستشارات التقنية والمهنية وستقدم خدماتها لكافة شرائح المجتمع والأجهزة الحكومية.

وقال الحفظي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني: إن أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز رعى اليوم انطلاق فعاليات الملتقى الإلكتروني الأول للجودة والتميز المؤسسي الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة عبر الاتصال المرئي ويستمر لمدة 3 أيام.

وأوضح أن الملتقى جزء من المسؤولية الاجتماعية والعلمية للتدريب التقني والمهني، حيث يهدف إلى نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي من خلال عدة فعاليات تثقيفية عن التميز وإبراز الممارسات المميزة على مستوى منشآت المؤسسة والمجتمع المحلي بمنطقة عسير.

وأشار إلى أن الملتقى يسعى كذلك إلى تحقيق رؤية المنطقة ومتطلبات الإستراتيجية الوطنية للجودة الهادفة إلى أن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارًا عالميًّا للجودة والإتقان.

الجودة في حياتنا مطلب:

وتبدأ جلسات المؤتمر بتدشين مبادرة”: الجودة في حياتنا مطلب” ثم محاضرة عن “أهمية الجودة والتميز المؤسسي” يلقيها الدكتور زبن الثبيتي يعقبها استعراض لتجارب الكليتين التقنيتين بأبها وخميس مشيط في الجودة وحصولهما على الاعتماد الدولي.

وفي اليوم الثاني سيقدم عرض لبعض الممارسات المميزة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير وفتح النقاش حولها، فيما يشهد اليوم الثالث ورشة تدريبية بعنوان “مهارات التخطيط الإستراتيجي المتقدم” يقدمها عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة الدكتور محمد الحربي.

يذكر أن المؤتمر الصحفي شهد إطلاق مبادرة إلكترونية تحت عنوان (الجودة في عسير) و(الجودة في حياتنا مطلب) بهدف نشر مواد إعلامية تعريفية إثرائية وتصاميم ومطبوعات عن مفاهيم الجودة وأهميتها على المستوى الشخصي والمؤسسي.

