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دراسة: الفلفل الحار يقلل أخطار الموت المبكر
يحمي من أمراض القلب والسرطان
متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأف
أفادت دراسة أن خطر الوفاة المبكرة بسبب أمراض السرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية، ينخفض بنحو الربع بين أولئك الذين يتناولون الفلفل الحار.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد باحثون من الولايات المتحدة أن الخصائص المضادة للالتهابات للكابسيسين- المركب الذي يعطي الفلفل طعمه الناري- قد يكون لها فوائد صحية واسعة.
فوائده العديدة:
وتساعد تلك الخصائص على مكافحة الأورام والالتهابات ومساعدة الجسم على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.
وجاءت هذه النتائج الرائعة للغاية بعد أن قام الفريق بتحليل السجلات الصحية والغذائية لأكثر من 570 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد أنواع الفلفل الحار التي تمنح الحماية وعدد المرات التي يجب تناولها.
تأثيره المفيد:
وقال صاحب الدراسة وطبيب القلب، بو شو من كليفلاند كلينك في أوهايو: “كان الاستهلاك المنتظم للفلفل الحار مرتبطًا بتقليل المخاطر بشكل عام لجميع الأمراض، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن السرطان“.
في دراستهم، جمع الباحثون بيانات من أربع دراسات صحية سابقة أجريت في الصين وإيران وإيطاليا والولايات المتحدة.
ويعتقد الفريق الذي أجرى الدراسة أن الكابسيسين- أحد مضادات الأكسدة- قد يساعد في مكافحة الالتهابات والأورام، وكذلك يساعد على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، وبالتالي الحماية من كل من مرض السكري والسمنة.
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