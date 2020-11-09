بدء تسجيل طلاب الرياض في برنامج الإعداد الجامعي لمسك الخيرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فتح التسجيل في برنامج الإعداد الجامعي التابع لمؤسسة مسك الخيرية للعام الحالي 1442هــ وذلك على مستوى طلاب المنطقة. وأوضح مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي أن البرنامج يأتي ضمن مبادرات مؤسسة مسك الخيرية لبناء قادة المستقبل من فئة الشباب والشابات الطموحين، لافتا إلى أن برنامج الإعداد الجامعي الذي يمتد إلى عامين ونصف العام يهدف إلى تمكين طلاب المرحلة الثانوية من الحصول على قبول في أفضل 20 جامعة، وذلك من خلال التحاقهم ببرامج لبناء الشخصية والقدرات المعرفية والمهارات والأنشطة اللاصفية والتطوعية. وبين أن التسجيل متاح حتى تاريخ 24 نوفمبر الحالي وذلك عبر الموقع الالكتروني لمؤسسة مسك الخيرية. وبين أن التسجيل متاح حتى تاريخ 24 نوفمبر الحالي وذلك عبر الموقع الالكتروني لمؤسسة مسك الخيرية. شروط البرنامج: أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

أن يكون منتظما في الصف الأول الثانوي.

أن يكون حاصلا على معدل لا يقل عن 90% في الثالث المتوسط.

أن يكون متمكنا من اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

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