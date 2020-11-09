مؤتمران طبيان يناقشان مستجدات السكري وتثقيف المرضى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الجمعية السعودية لطب الأطفال مؤتمرين، أحدهما يناقش المستجدات العلمية والطبية المتعلقة بمرض السكري بنوعيه الأول والثاني، والآخر لمثقفي مرضى السكري في نسخته السادسة، ويعقدان بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري هذا العام خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر الحالي تحت شعار (التمريض... ومرض السكري).

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور عبدالله العمير أن الجمعية دأبت على إقامة وتنظيم هذه الفعاليات العلمية والتوعوية بمخاطر مرض السكري وأضراره المجتمعية والاقتصادية والصحية على الأفراد والدول، إلى جانب توعية وتثقيف المجتمع بضرورة الوقاية من الإصابة بالمرض أو بأحد مضاعفاته للمرضى، التي تعد أخطر من المرض نفسه وهي المسبب الرئيس لمعظم حالات الوفاة بالمرض.

ولفت إلى أهمية اختيار منظمة الصحة العالمية لشعار اليوم العالمي للسكري هذا العام، الذي يربط التمريض بمرض السكري، مما يؤكد على الأهمية البالغة للطواقم التمريضية في علاج مرضى السكري ومتابعة حالاتهم، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والصحي لهم ومساعدتهم على تخطي المراحل الصعبة التي يتعرضون لها خاصة في المراحل الأولى من المرض.

من جانبها أشادت عضو اللجنة المنظمة رئيسة المؤتمر السادس لمثقفي مرضى السكري إيمان العقل بالدور الإيجابي الذي يقدمه الممرضون والممرضات ومثقفو مرضى السكري للمرضى ولأسرهم، مما أسهم في تخفيف حجم المعاناة عن مريض السكري وذويه.

وأكدت على أن المؤتمر الذي سينطلق بنسخته السادسة قد حقق نجاحات كبيرة منذ انطلاقة النسخة الأولى منه قبل 5 سنوات، كان من أبرزها زيادة عدد مثقفي المرضى في المملكة، وأصبحت إسهاماتهم واضحة وجلية في رفع معدلات الوعي لدى المرضى وأسرهم.