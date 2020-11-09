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أمطار متفرقة على تيماء.. والبرق ينير سماء قراها

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محمد بن مسعود - الدمام - سالت إثرها الأودية والشعاب

تصوير: خالد عبدالدائم

هطلت اليوم الاثنين أمطار متفرقة على محافظة تيماء مصحوبة بزخات من البَرَد، كما أنار البرق سماء تيماء فجر اليوم.

وشملت الأمطار المحافظة وضواحيها، وعددًا من مراكزها، وسالت إثرها الأودية والشعاب.

ودفعت الأمطار التي هطلت محبي التنزه للاستمتاع بالأجواء في الأماكن البرية للمحافظة.

أمطار متفرقة على تيماء.. والبرق ينير سماء قراها

أمطار متفرقة على تيماء.. والبرق ينير سماء قراها

أمطار متفرقة على تيماء.. والبرق ينير سماء قراها

أمطار متفرقة على تيماء.. والبرق ينير سماء قراها

أمطار متفرقة على تيماء.. والبرق ينير سماء قراها

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 09:52 PM

سالت إثرها الأودية والشعاب

أمطار متفرقة على تيماء.. والبرق ينير سماء قراها
بدر الجبل

تصوير: خالد عبدالدائم

هطلت اليوم الاثنين أمطار متفرقة على محافظة تيماء مصحوبة بزخات من البَرَد، كما أنار البرق سماء تيماء فجر اليوم.

وشملت الأمطار المحافظة وضواحيها، وعددًا من مراكزها، وسالت إثرها الأودية والشعاب.

ودفعت الأمطار التي هطلت محبي التنزه للاستمتاع بالأجواء في الأماكن البرية للمحافظة.

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، أمطار متفرقة على تيماء.. والبرق ينير سماء قراها ،
المصدر : الخليج 365

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