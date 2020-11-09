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تصوير: خالد عبدالدائم
هطلت اليوم الاثنين أمطار متفرقة على محافظة تيماء مصحوبة بزخات من البَرَد، كما أنار البرق سماء تيماء فجر اليوم.
وشملت الأمطار المحافظة وضواحيها، وعددًا من مراكزها، وسالت إثرها الأودية والشعاب.
ودفعت الأمطار التي هطلت محبي التنزه للاستمتاع بالأجواء في الأماكن البرية للمحافظة.
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 09:52 PM
سالت إثرها الأودية والشعابأمطار متفرقة على تيماء.. والبرق ينير سماء قراها
تصوير: خالد عبدالدائم
هطلت اليوم الاثنين أمطار متفرقة على محافظة تيماء مصحوبة بزخات من البَرَد، كما أنار البرق سماء تيماء فجر اليوم.
وشملت الأمطار المحافظة وضواحيها، وعددًا من مراكزها، وسالت إثرها الأودية والشعاب.
ودفعت الأمطار التي هطلت محبي التنزه للاستمتاع بالأجواء في الأماكن البرية للمحافظة.
، أمطار متفرقة على تيماء.. والبرق ينير سماء قراها ،
المصدر : الخليج 365
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