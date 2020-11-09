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أفاد مدير الصحة العامة الفرنسي اليوم (الاثنين)، بإصابة 20155 شخصًا جديدًا بـ"كوفيد -19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بانخفاض حاد عن الرقم القياسي المسجل السبت الماضي البالغ 86852 إصابة ثم 38619 أمس.
وارتفع عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب عدوى كورونا في فرنسا بمقدار 551 إلى 40987، مقابل 270 أمس، ومتوسط متحرك لمدة سبعة أيام يبلغ 508.
ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات الآن 1807479، وهو رابع أعلى حصيلة في العالم، وفقًا لـ "رويترز".
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 09:49 PM
تسجيل 551 وفاة في آخر 24 ساعةفرنسا.. انخفاض حاد لمعدل إصابات "كورونا" لكنه لا يزال مرتفعًا
أفاد مدير الصحة العامة الفرنسي اليوم (الاثنين)، بإصابة 20155 شخصًا جديدًا بـ"كوفيد -19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بانخفاض حاد عن الرقم القياسي المسجل السبت الماضي البالغ 86852 إصابة ثم 38619 أمس.
وارتفع عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب عدوى كورونا في فرنسا بمقدار 551 إلى 40987، مقابل 270 أمس، ومتوسط متحرك لمدة سبعة أيام يبلغ 508.
ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات الآن 1807479، وهو رابع أعلى حصيلة في العالم، وفقًا لـ "رويترز".
، فرنسا.. انخفاض حاد لمعدل إصابات "كورونا" لكنه لا يزال مرتفعًا ،
المصدر : الخليج 365
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