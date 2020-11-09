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ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، أن وزير الدفاع مارك إسبر أقيل من المنصب، وأن كريستوفر ميللر مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب سيتولى منصب وزير الدفاع بالوكالة ابتداءً من الحال.
وقال ترامب على "تويتر": "أنهيت عمل مارك إسبر، ويسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، المدير الذي يحظى باحترام كبير للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرًا للدفاع بالوكالة، والقرار ساري المفعول على الفور"، وفقًا لـ "رويترز".
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 09:49 PM
عين "ميللر" خلفًا لـ"إسبر""ترامب" يقيل وزير الدفاع
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، أن وزير الدفاع مارك إسبر أقيل من المنصب، وأن كريستوفر ميللر مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب سيتولى منصب وزير الدفاع بالوكالة ابتداءً من الحال.
وقال ترامب على "تويتر": "أنهيت عمل مارك إسبر، ويسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، المدير الذي يحظى باحترام كبير للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرًا للدفاع بالوكالة، والقرار ساري المفعول على الفور"، وفقًا لـ "رويترز".
، "ترامب" يقيل وزير الدفاع ،
المصدر : الخليج 365
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