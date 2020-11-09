، "بايدن" يدعو الأمريكيين لارتداء الأقنعة ويؤكد: توزيع اللقاح المضاد لكورونا مجاناً بعد توفره ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: سأبذل قصارى جهدي لمواجهة الجائحة وإعادة المدارس والقطاعات التجارية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن، أن إدارته ستعمل على توزيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 في حال توفره مجاناً وبشكل متساوٍ لجميع الأمريكيين.

وحول الوقوف على أبرز المستجدات الخاصة بالجائحة، قال بايدن في مؤتمر صحفي اليوم: "سأبذل قصارى جهدي حين أتولى منصبي لمواجهة هذه الجائحة وإعادة فتح المدارس والقطاعات التجارية بعد توزيع اللقحات، وستتابع إدارتي المجلس الاستشاري الخاص بالجائحة، الذي أعلنا تأسيسه في وقت سابق للتعامل مع جميع البيانات الجديدة، والتعاون مع الحكومات والقيادات الاجتماعية والتجارية".

وأضاف: "علينا أن نسرع في إنتاج اللقاح، والتأكد من أن لدى العاملين في القطاع الصحي، كل الوسائل الآمنة التي تجعلهم يقدمون الخدمة بشكل آمن، بالإضافة لحماية الفئات الهشة من المجتمع، التي قد تتأثر بشكل أكبر من هذا الفيروس".

وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب أن إدارته ستعمل على معالجة مسألة التمييز في الخدمة الصحية لفئات المجتمع كافة، وتوفير القيادة الطبية لمحاربة الجائحة، داعياً الجميع للالتزام بارتداء أقنعة الوجه (الكمامات)، والتباعد الاجتماعي، والاتحاد كأمة واحدة، بعيداً عن الحزبية والانقسام، لضمان القضاء على الفيروس.

وتابع قائلاً: "بالرغم من التطورات الإيجابية بشأن اللقاحات، إلا أن أقنعة الوجه (الكمامات) ستظل هي أفضل سلاح أمام الفيروس، لتعود الحياة الطبيعية بأسرع ما يمكن، حيث يمكننا إنقاذ عشرات الآلاف إذا التزمنا بارتداء أقنعة الوجه، ذلك التصرف الذي قد يكون سهلاً ولكنه قد يؤدي إلى فروقات ضخمة".

وأكد أن الشعب الأمريكي يمكن أن يحقق الكثير من الإنجازات عندما يعمل بشكل متعاون في مهمة واحدة، لإعادة بناء الاقتصاد، ومعالجة الفروقات بين فئات المجتمع، واستعادة طاقة وقوة الولايات المتحدة.