محمد بن مسعود - الدمام - هاوي طقس وثق جمال الطبيعة بالأماكن المفتوحة التي اكتست بالأبيض وثّق أحد هواة متابعة الطقس أجمل المشاهد أثناء متابعته الأمطار التي هطلت اليوم الاثنين بغزارة على منطقة حائل ومحافظاتها وتساقطت معها الثلوج التي كست النفود والمناطق المفتوحة بلون البياض المصحوب بالضباب وجمال الإبل وسط تلك الأجواء نادرة الحدوث. 09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 09:04 PM هاوي طقس وثق جمال الطبيعة بالأماكن المفتوحة التي اكتست بالأبيض شاهد .. الإبل والجليد والضباب في مشهد بديع مع تساقط الأمطار بحائل شاهد .. الإبل والجليد والضباب في مشهد بديع مع تساقط الأمطار بحائل وثّق أحد هواة متابعة الطقس أجمل المشاهد أثناء متابعته الأمطار التي هطلت اليوم الاثنين بغزارة على منطقة حائل ومحافظاتها وتساقطت معها الثلوج التي كست النفود والمناطق المفتوحة بلون البياض المصحوب بالضباب وجمال الإبل وسط تلك الأجواء نادرة الحدوث. الكلمات المفتاحية ، شاهد .. الإبل والجليد والضباب في مشهد بديع مع تساقط الأمطار بحائل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. الإبل والجليد والضباب في مشهد بديع مع تساقط الأمطار بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.