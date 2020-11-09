السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء يلتقي وزير خارجية فنلندا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء يلتقي وزير خارجية فنلندا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:23 مساءً, 9 نوفمبر 2020 م المناطق - واس ‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا اليوم، معالي وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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