شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تحصد جائزة التميز في مسار التغطية الصحفية والان نبدء بالتفاصيل

حققت دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني، «مسار التغطية الصحفية في ملحق خاص باليوم الوطني». وتعتبر جائزة التميز الإعلامي السنوية تصدرها وزارة الإعلام في حفل برعاية وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على دور الإعلاميين والمبدعين عبر الحملات الوطنية، وكذلك إبراز المنتجات الإعلامية المتنوعة التي تقدمها القطاعات والأفراد احتفاءً باليوم الوطني الـ90، من خلال إظهار حب الوطن والانتماء إليه، واستشعار النعم، والاعتداد بالملحمة البطولية لتأسيس البلاد وتوحيدها.

وتشمل مسارات «جائزة التميّز الإعلامي لليوم الوطني الـ90»، أفضل حملة إعلامية من جهة حكومية، وأفضل قصيدة وطنية، وأفضل صورة فوتوغرافية، وأفضل فيديو للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وأفضل مادة إبداعية في الإعلام الجديد للأفراد، وأفضل تغطية صحفية، وأفضل منتج تلفزيوني، وأفضل فيديو إبداعي لجهود المملكة في مكافحة جائحة كورونا.