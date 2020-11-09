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شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تحصد جائزة التميز في مسار التغطية الصحفية والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على دور الإعلاميين والمبدعين عبر الحملات الوطنية، وكذلك إبراز المنتجات الإعلامية المتنوعة التي تقدمها القطاعات والأفراد احتفاءً باليوم الوطني الـ90، من خلال إظهار حب الوطن والانتماء إليه، واستشعار النعم، والاعتداد بالملحمة البطولية لتأسيس البلاد وتوحيدها.
وتشمل مسارات «جائزة التميّز الإعلامي لليوم الوطني الـ90»، أفضل حملة إعلامية من جهة حكومية، وأفضل قصيدة وطنية، وأفضل صورة فوتوغرافية، وأفضل فيديو للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وأفضل مادة إبداعية في الإعلام الجديد للأفراد، وأفضل تغطية صحفية، وأفضل منتج تلفزيوني، وأفضل فيديو إبداعي لجهود المملكة في مكافحة جائحة كورونا.
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