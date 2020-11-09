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إقالة فورية من ترامب لوزير الدفاع ومدير مركز مكافحة الإرهاب بديلًا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزير الدفاع مارك إسبر، اليوم الاثنين، وعين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرًا للدفاع بالوكالة.
وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الخاصة على “تويتر”: “يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، المدير الذي يحظى باحترام كبير من المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، سيكون وزير الدفاع بالإنابة على الفور”.
وأضاف ترامب: “سوف يقوم كريس بعمل رائع! تم إنهاء مهام مارك إسبر. أود أن أشكره على خدمته”.
يذكر أن آخر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفق ما أعلنته وسائل إعلام محلية بينها وكالة أسوشييتيد برس للأنباء السبت، أظهرت أن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
وأعلنت كل من “سي إن إن” و”إن بي سي نيوز” و”سي بي إس نيوز” أن نتيجة الاقتراع حُسمت لصالح بايدن، بعدما جمع 273 من أصوات كبار الناخبين إثر فوزه في ولاية بنسلفانيا.
ولم يتأخر ترامب في الرد، حيث قال في بيان: إن الانتخابات “لم تحسم بعد”، وإن حملته سترفع دعوى الاثنين. تابعوا معنا آخر مستجدات هذه الانتخابات المثيرة.
كما أعلنت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بمجموع 290 صوتًا للمجمع الانتخابي.
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