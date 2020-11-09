الإعلام تعلن أسماء الفائزين بجائزة التميّز الإعلامي والرياضة تفوز بـ ما بعده وطن

2020-11-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الإعلام، مساء اليوم الاثنين، عن الفائزين بجائزة التميّز الإعلامي.

وفاز بجائزة التميّز الإعلامي لليوم الوطني 90 في مسار الحملة الإعلامية من جهة حكومية: وزارة الرياضة عن حملتها (ما بعده وطن)، فيما فاز في مسار فيديو القطاع الخاص والقطاع غير الربحي شركة رتال للتطوير العمراني عن فيديو (نبني وطنًا يسكن فينا).

أما الفائز بجائزة التميّز الإعلامي في مسار المادة الإبداعية في الإعلام الجديد للأفراد إلياس ياسين سلامة عن مقطوعته (النشيد الوطني السعودي بآلة الكمان)، وفي مسار الصورة الفوتوغرافية عبدالله النشمي الشمري عن لقطته (دمت شامخًا بالعلم)، وفي مسار القصيدة الوطنية الشاعر جاسم محمد الصحيّح عن قصيدته (المقام الثامن: سيرةٌ إنسانيةٌ للرمال).

وبالنسبة إلى الفائز في مسار الفيديو الإبداعي في مكافحة جائحة كورونا محمد عبدالقادر دهلوي عن فيديو (كليب آمنة)، والفائز بجائزة التميّز الإعلامي لليوم الوطني 90 في مسار المنتج التلفزيوني قناة MBC عن تغطيتها (اليوم الوطني السعودي 90)، وفي مسار التغطية الصحفية بندر عبدالعزيز الورثان عن تغطيته (ملحق خاص باليوم الوطني).

