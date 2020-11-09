تنويه من حساب المواطن قبل ساعات من إيداع الدعم

2020-11-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه؛ حتى لا يؤثر على الأهلية واستحقاق المستفيد، وفي حال انطبقت على الشخص شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، موضحًا أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية من هنا.

تفاصيل الدعم للدفعة الـ35:

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365 :

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

