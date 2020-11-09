25 فرقة مختصة بأعمال الرش بالمسجد الحرام على مدار الساعة

2020-11-09

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

خصصت إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام أكثر من 25 فرقة مختصة لأعمال الرش على مدار 24 ساعة بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه.

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام، حسن بركات السويهري، أن الإدارة تستخدم أكثر من 500 لتر يوميًّا من المبيدات السائلة وأجهزة الرذاذ التي تم اختيارها بعناية فائقة وغير ضارة للصحة، لرش كافة المواقع في المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة؛ لمكافحة الحشرات بكافة أنواعها ومنع تكاثره وانتشاره.

وأفاد السويهري بأن قسم التعقيم المركزي ومكافحة الأوبئة بالإدارة حريص على أن يبقى المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بيئة آمنة وخالية من الأوبئة، بعمليات رش استباقية تتم وفق جدولة معدة مسبقة للقضاء على الميكروبات عامة “بكتيريا وفطريات وفيروسات”، بالإضافة إلى قتل الحشرات والبعوض والآفات الأخرى، كما تقضي على ملوثات الهواء البيولوجية من الكائنات الدقيقة والحشرات والبعوض.

واختتم السويهري حديثه بأن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في توفير أجواء آمنة مطمئنة، ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بسهولة ويسر.



